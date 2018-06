Messi perde pênalti e Argentina só empata com Islândia

Hermanos abrem o placar com Agüero, mas veem islandeses empatarem cinco minutos depois e param na forte defesa europeia

Com mais de 75% de posse de bola e mais de 600 passes trocados, a Argentina não conseguiu furar a retranca da Islândia neste sábado (16), em Moscou. As duas equipes empataram em 1 a 1 no estádio Luzhniki, com direito a pênalti perdido por Lionel Messi.



O jogo começou bastante movimentado. Em menos de dez minutos, três chegadas com perigo. A albiceleste assustou em duas bolas aéreas. A Islândia respondeu em saída errada de Rojo, que Bjarnason não conseguiu aproveitar.



Aos 18 minutos, Rojo tentou um chute de longe, pegou muito mal e acabou dando um passe para Agüero. Dentro da área, o centroavante dominou, girou e bateu no alto, sem chance de defesa para o goleiro islandês. A resposta dos europeus veio em cinco minutos. Após uma série de cruzamentos na área argentina, Sigurdsson bateu, Caballero rebateu para o meio da área e Finnbogason empatou o jogo.



Depois do empate, a Islândia fechou suas linhas defensivas e reforçou a marcação em cima de Lionel Messi, que pouco produzia. Aos 41 minutos, Salvio foi à linha de fundo e tentou o cruzamento. A bola bateu na mão de Sigurdsson, mas o árbitro mandou seguir, entendendo que o toque foi involuntário.



Na segunda etapa, o panorama não se alterou. A Argentina tinha a posse da bola praticamente todo o tempo e a Islândia era implacável na marcação. Até que, aos 17, saiu a jogada tão esperada. Messi lançou Meza, que foi derrubado dentro da área. Pênalti, que o camisa 10 cobrou à meia altura e Halldorsson defendeu.





O goleiro voltou a salvar a equipe islandesa no final, quando Pavón tentou cruzar e quase marcou sem querer. Nos últimos minutos da partida, Messi ainda arriscou duas finalizações de média distância, mas não acertou os chutes na direção do gol. No último lance do jogo, o camisa 10 sofreu uma falta perto da área islandesa, mas atacante do Barcelona cobrou na barreira.



Na próxima quinta-feira (21), às 15h, a Argentina enfrenta a Croácia, enquanto a Islândia encara a Nigéria na sexta, às 12h.