'Messi estava impotente', afirma técnico da Croácia

Zlatko Dalic diz que seu time não deu espaço e nem tempo para o camisa 10 argentino

O técnico croata Zlatko Dalic afirmou nesta sexta-feira que Lionel Messi ficou "impotente" diante do esquema de sua equipe, durante a vitória por 3 a 0 sobre a Argentina, e avisou que vai poupar titulares para a partida contra a Islândia.



"Estivemos bem. Não houve oportunidade, nem espaço nem tempo (com a bola) para Messi", disse Dalic. "Tudo estava preparado para Messi não ter espaço nem tempo. O principal era bloquear o fluxo de bola para ele", acrescentou o treinador croata.

Dalic avaliou que Messi "se sentia impotente, sua linguagem corporal demonstrava que era impotente".

No duelo de camisas 10, Luka Modric eclipsou o jogador do Barcelona com um golaço.

"Sabe-se tudo sobre Luka. Ele joga cada jogo para o time no mais alto nível possível. Marcar um gol nesse jogo contra Messi é uma recompensa. Messi não fez nada e ele fez tudo para a Croácia", comentou.

A Croácia lidera o grupo D com 6 pontos e quer terminar na primeira colocação. Ainda assim, a equipe vai ter trocas para poupar jogadores que levaram cartões.

"Gostaria de terminar em primeiro do grupo, esse é meu desejo. Com sorte conseguiremos. Contra a Islândia, temos que nos preocupar com as oitavas. Temos quatro ou cinco jogadores com amarelo, então teremos mudanças no time", concluiu