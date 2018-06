Messi e CR7 chegam à quarta Copa sem gol no mata-mata

Dominantes em seus clubes, argentino e português são eliminados e continuam sem deixar sua marca em partidas decisivas de Mundial

Lionel Messi e Cristiano Ronaldo dominam o mundo do futebol há dez anos. Os dois monopolizam o prêmio de melhor jogador do mundo desde 2008, com cinco títulos para cada lado. Se em seus clubes o sucesso é estrondoso, o mesmo não se pode dizer em suas seleções nacionais.



Em 2018, ambos voltaram a falhar em conquistar uma Copa do Mundo. Argentina e Portugal caíram nas oitavas de final e os dois antingiram uma marca negativa idêntica. Em quatro participações em Mundiais, nem Messi nem CR7 conseguiram balançar as redes no matam-mata.



A carreira dos dois em Copas do Mundo começou na Alemanha, em 2006. Naquela ocasião, a Argentina parou nas oitavas, enquanto Portugal ficou em quarto lugar. Voltando de uma lesão que o tirou do final da temporada no Barcelona e com 18 anos de idade, Messi ficou na reserva durante todo o Mundial. Nas oitavas de final, contra o México, atuou poucos minutos e não chegou a entrar em campo na eliminação para os donos da casa. Cristiano foi titular em toda a campanha portuguesa. Jogou os quatro jogos da fase decisiva.



Em 2010, os dois já eram os principais nomes na África do Sul. Messi fez uma Copa regular e não fez nenhum gol. Cristiano Ronaldo marcou um na goleada por 7 a 0 sobre a Coreia do Norte. No mata-mata, disputou uma fase a mais. Enquanto os portugueses foram derrotados naos oitavas por 1 a 0 para a Espanha, a Argentina passou pelo México com uma vitória por 3 a 1 e caiu nas quartas após ser goleada por 4 a 0 pelos Alemães novamente.



Em 2014, Cristiano sequer chegou a jogar o mata-mata, já que Portugal caiu na ainda na fase de grupos. Messi foi o grande nome da albiceleste na primeira fase. O camisa 10 marcou quatro dos seis gols argentinos. Porém, a fábrica fechou aí. E não foi por falta de tempo. Os hermanos disputaram três prorrogações no mata-mata, inclusive na final, quando foi derrotada pela Alemanha com gol de Mario Götze aos 113 minutos de jogo.



Neste ano, os dois não balançaram as redes nas oitavas de final e acabaram eliminados. Ao todo, Messi disputou oito jogos de mata-mata, totalizando 726 minutos em campo. Ronaldo fez seis partidas, com um total de 484 minutos. E resta saber se os dois terão a possibilidade de poder balançar a rede em uma partida eliminatória de Mundial. Em 2022, o português e o argentino estarão com 37 e 35 anos, respectivamente.