Messi chega aos mil gols, de acordo com jornal catalão

A lista do diário de Barcelona conta todos os gols desde que o argentino se federou no Newell's Old Boys, aos sete anos de idade, em 1994. Ao todo, o jornal contabiliza gols marcados em 1116 partidas. Pelo rubro-negro de Rosario, Messi teria marcado 234 gols. Ainda na base, mas já em Barcelona, o camisa 10 marcou 105 gols, contando também os jogos pela filial do clube, o Barcelona B, que hoje joga a segunda divisão do Campeonato Espanhol. Nas seleções de base da argentina, Messi soma 16 gols.



Já como profissional, o argentino tem 584 gols pelo Barça (sendo 550 em jogos oficiais e 34 em amistosos) e 61 pela seleção de seu país, da qual é o maior artilheiro. Ou seja, dos mil gols, o jogador tem 645 gols como profissional.



Pelé e Romário também têm contas controversas



A grande controvérsia na lista de Messi está no número de gols marcados pelas categorias de base: 355. Se a lista do argentino tem números contestáveis, outros dois grandes craques que atingiram a marca também contabilizam gols polêmicos.



Autor de 1.284 gols, Pelé utiliza em sua conta gols marcados pela seleção do sindicato dos jogadores e pelo time do exército, quando o Rei se alistou no serviço militar obrigatório. Já Romário também contabiliza gols em partidas de categorias de base para chegar à marca de 1.002 gols.

Com os três gols marcados na vitória do Barcelona sobre o Deportivo La Coruña por 4 a 2 no último domingo, Messi igualou a marca de mil gols, também alcançada por Pelé e Romário. Pelo menos é o que garante o jornal catalão "Mundo Deportivo".