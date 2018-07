Mensagem de Neymar ajudou Arthur a acertar com o Barcelona

Em entrevista ao jornal catalão Sport, volante brasileiro se derrete com elogios de Xavi

Um dos melhores jogadores do Grêmio no título da Libertadores de 2017, o volante Arthur foi apresentado no Barcelona na última semana, após uma contratação que pode custar 40 milhões de euros aos cofres do clube catalão. Em entrevista ao jornal Sport, o jogador revelou que uma conversa com Neymar, que jogou da equipe azul-grená de 2013 a 2017, o fez tomar a decisão de deixar o tricolor gaúcho.



"Quando eu ainda não tinha decidido se viria ou não, eu tinha mandado uma mensagem para o Neymar e ele só me faloyu coisas positivas. Que o clube é maravilhoso, as pessoas são receptíveis e a cidade é maravilhosa. Ele só me falou boas coisas, então ficou fácil de decidir", revelou Arthur.



Com um estilo de manutenção a posse da bola e passes precisos, Arthur foi elogiado pelo meia Xavi, um dos ídolos e símbolos da história recente do Barça. O eterno camisa 6 azul-grená disse que o brasileiro tem o DNA do clube e acredita que Arthur possa fazer sucesso na equipe de Ernesto Valverde.



"Ele é uma das minhas referências. Então imagina ele falando bem de mim. É algo muito gratificante. É um cara que sempre admirei, o tive como um espelho", se derreteu o volante.