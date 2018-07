Meninos resgatados na Tailândia não poderão viajar para a final da Copa

Grupo deve permanecer em hospital para recuperação e devem assistir partida pela televisão

Os 12 meninos resgatados de uma caverna inundada na Tailândia não poderão viajar para final da Copa do Mundo na Rússia em 15 de julho, informaram os médicos. O grupo havia sido convidado pela Fifa enquanto ainda estavam presos no local.



"Não podem viajar, devem permanecer no hospital durante um tempo. É provável que assistam pela televisão", disse Thongchai Lertwilairatanapong, funcionário do ministério da Saúde da Tailândia durante a entrevista no hospital de Chiang Rai.



Todo o grupo, incluindo o técnico, foram resgatados e estão em quarentena no hospital, onde passam por uma série de exames e são monitorados para saber se contraíram infecções. Dois têm sintomas de pneumonia.



Os meninos entraram na caverna há duas semanas, sem mantimentos, e estão fracos, embora no conjunto seu estado de saúde seja considerado bom.



Em nota divulgada a imprensa, a Fifa afirma que irá buscar outra oportunidade para convidar os jovens a outro evento.