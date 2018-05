Meninas colocam Amazonas na elite do futebol brasileiro

Djenifer Becker Foto: Reprodução

Arena da Amazônia lotada Foto: Reprodução/Iranduba

Sob o calor incomparável de Manaus, a equipe do Iranduba, semifinalista do Campeonato Brasileiro de futebol feminino de 2017, segue a rotina de treinos durante mais uma edição do torneio nacional. Entre atividades nos campos cedidos pela universidade Ulbra e o Sesi do Amazonas, as jogadoras contam com apoio impressionante da torcida local para encarar a difícil realidade do futebol feminino no país.Apesar da baixa popularidade dos campeonatos e da falta de estrutura para a modalidade no Brasil, o clube amazonense faz algo raro: consegue manter o projeto do futebol feminino.O time do Amazonas se tornou o quarto clube brasileiro a garantir carteira de trabalho assinada para suas atletas, seguindo os exemplos de Sport, Santos e Ferroviária (SP), todos no feminino."Temos carteira assinada, tem um contrato, então isso é muito bom para nós, é bom para o futuro do futebol feminino. Esperamos que outros clubes consigam atingir essa forma de profissionalismo", explicou a meio-campista Djenifer Becker.Representando um estado com pouco destaque no futebol masculino, o Iranduba se tornou o time querido dos amazonenses, levando bons públicos às fases decisivas do Brasileiro de 2017.Na 2ª fase, contra o Flamengo, mais de 15 mil torcedores foram à Arena Amazônia. Já nas semifinais, contra o Santos, o time local levou 25.371 pessoas ao estádio da Copa de 2014, recorde do torneio."Esse carinho e essa vontade de torcer por um time local se concretizou através do Iranduba. Normalmente aquí em Manaus as pessoas acabam torcendo para os times de fora, mas esse crescimento fez com que os torcedores olhassem diferente, inclusive para o futebol feminino", relatou a goleira do Iranduba, Rubi."O povo daqui é carente de futebol, não tem uma equipe masculina na série A, série B, então isso acaba trazendo o torcedor para a gente. Nós jogamos contra equipes de camisa, como o Corinthians, Flamengo, enquanto os times masculinos não", completou a capitã Djenifer.O sucesso do clube também serviu de estímulo para o desenvolvimento do futebol feminino no estado. O exemplo disso é o 3B do Amazonas, outro clube de Manaus com bom investimento que disputa, a 2ª Divisão do Brasileiro feminino, e conta com a estrutura de treinamento utilizada anteriormente pelo Iranduba.