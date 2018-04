Meia Gabriel analisa primeiro adversário do Sport na Série A

Leão vai encarar o América-MG em sua estreia do Campeonato Brasileiro, no próximo dia 15, em Belo Horizonte

Faltando 11 dias para a estreia do Sport no Campeonato Brasileiro, o elenco vem pegando pesado nos treinos a fim de ajustar a equipe. Os jogadores rubro-negros têm aproveitado, também, para se inteirar sobre seus adversários. É o caso do meia Gabriel, que analisou o primeiro oponente do Sport, o América-MG, com quem o time duela em sua estreia no campeonato, no próximo dia 15, em Belo Horizonte.



"Eu procuro ver os jogos e acompanhei o time deles. Tem uma boa saída de bola, fez um bom jogo com o Atlético-MG na semifinal do Estadual, e tem um treinador há bastante tempo, que conhece o grupo", comentou o jogador.



Ainda com um bom tempo de treino pela frente, Gabriel aproveitou para destacar a necessidade de entrosamento da equipe feito pelo técnico Nelsinho Baptista. "Não é tanto tempo assim, mas acho que com a capacidade de Nelsinho, ele vai introduzir muito bem os jogadores. Chegaram alguns atletas novos, mas muitos estavam jogando. São nomes de qualidade para se entenderem bem dentro do campo", afirmou.



Para que os jogadores não fiquem parados por tanto tempo, a diretoria está viabilizando um jogo-treino contra o Belo Jardim, que pode ocorrer ainda nesta sexta-feira (6) ou sábado (7).