Meia da Suécia: 'Somos extremamente difíceis de vencer'

Reserva de Larsson, Svensson demonstra confiança em duelo contra os suíços

A Suécia terá apenas um desfalque na partida de oitavas de final contra a Suíça, que terá dois. Gustav Svensson entrará no lugar de Sebastian Larsson, suspenso por ter tomado dois cartões amarelos na fase de grupos, no duelo que acontece na terça-feira (3) em São Petersburgo.



O jogador de 31 anos concedeu entrevista ao site da Fifa e destacou a performance da equipe diante do México, cujo placar foi uma vitória de 3 a 0 para os suecos.



"Acho que não estamos jogando um futebol tão agradável de se ver, mas somos extremamente difíceis de vencer" começou o meio-campista, "nós lutamos muito um pelo outro e somos taticamente fortes. Então, acredito que há muitas equipes que não querem nos enfrentar".



Visando o duelo contra a Suíça, equipe que ficou num empate de 1 a 1 contra o Brasil, no primeiro jogo da Seleção na Copa do Mundo da Rússia, Svensson está confiante.



"Se você olhar para os jogadores que a Suíça tem e como eles se saíram durante as Eliminatórias e até mesmo antes, acho que eles têm 25 partidas sem derrota ou algo assim. É o sexto no mundo (segundo o ranking da Fifa)" observou, "é um time muito bom e temos a certeza também virão fortes para as oitavas".



Quem vencer este confronto pode se preparar para encarar a Colômbia ou Inglaterra, que duelarão em Moscou, às 15h (horário de Brasília), na terça-feira (3).