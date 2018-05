Médico da Seleção fala sobre situação de Neymar e outros atletas

Rodrigo Lasmar falou nesta quarta-feira (23) e explicou como está sendo feita a parte física da preparação para a Copa do Mundo

O médico Rodrigo Lasmar, o preparador físico Fábio Mahseredjian e o fisiologista Luiz Antônio Crescente da Seleção Brasileira, cederam entrevista coletiva nesta quarta-feira (23), na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). Entre outros assuntos, os membros da comissão técnica de Tite falaram sobre a recuperação do Neymar e dos demais atletas que estão sendo observados.



"O que hoje posso afirmar é que a evolução está muito bem e muito acima da esperada por nós", declarou Mahseredjian quando perguntado sobre o camisa 10 da Seleção. "Ele ainda não treinou com o grupo nem jogou, esses são os próximos passos", explicou Lasmar.



Além de Neymar, a equipe também revelou que estão observando com cuidado o lateral Fagner, que se recupera de lesão na coxa, e o atacante Douglas Costa, que teve uma pequena lesão muscular no último jogo do Campeonato Italiano.



"Não esperem ter o Douglas Costa nos próximos dias. Está a cargo de recuperação no setor de fisioterapia. Dia a dia, passo a passo, sendo acompanhado, para depois ser liberado", avaliou Lasmar.





Mahseredjian também explicou como é feita a decisão de colocar, ou não, o atleta em campo: 'A decisão é multidisciplinar, nenhuma é isolada, todas as partes são ouvidas. A opinião do atleta é levada em consideração, e muito, até porque eu não estou do corpo dele para saber o que ele está sentindo".



Final da Champions

A equipe também comentou sobre os três jogadores, Marcelo, Casemiro e Firmino, que irão disputar a final da Champions League entre Real Madrid e Liverpool no próximo sábado (26) e de como eles serão integrados no elenco "Não sei como eles irão chegar. Não temos como saber agora, vai depender da história do jogo. Agora, posso afirmar que não tenho preocupação enquanto a performance deles, vão continuar como se os campeonatos não tivessem parado", explicou Mahseredjian.