Mbappé treina normalmente com a França

Depois de preocupações por problemas físicos, jogador se apresentou junto com Sidibé e Umtiti nesta quarta-feira (13)

O atacante Kylian Mbappé e os zagueiros Djibril Sidibé e Samuel Umtiti treinaram com normalidade com a seleção francesa, nesta quarta-feira (13), depois de gerarem preocupações por problemas físicos a três dias da estreia dos Bleus contra a Austrália.



Os 23 jogadores participaram de todos os exercícios programados para o dia, soube a AFP após consultar fontes coincidentes.



Mbappé recebeu uma pancada de Adil Rami na terça-feira (12), "estou bem, foi só uma pancada nada grave", tuitou o atacante do Paris Saint-Germain após o incidente.



Sidibé e Umtiti fizeram "trabalho diferenciado" na segunda-feira (11), segundo o técnico Didier Deschamps. Na terça, treinaram em separado. Ambos tiveram problemas no joelho nos últimos tempos.