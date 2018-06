Mbappé iguala marca de Pelé e comemora

Atacante se tornou o segundo jogador com menos de 20 anos a marcar duas vezes em um jogo de mata-mata na Copa do Mundo

Após marcar dois gols na vitória da França sobre a Argentina por 4 a 3 nas oitavas de final da Copa do Mundo, o atacante Kilyan Mbappé se tornou, depois de Pelé, o primeiro jogador com menos de 20 anos a marcar dois gols em uma partida de mata-mata de Mundial.



Eleito o melhor jogador da partida, o francês comemorou o feito e fez questão de não se comparar o Rei do Futebol.



"Eu estou muito feliz de ser o segundo depois de Pelé. Pelé é um jogador de outra categoria, mas é bacana estar entre os jogadores que chegaram a esta marca", disso o camisa 10 da seleção francesa.



Nascido em 1998, ano em que a França foi campeã mundial em casa, sobre o Brasil na final, o atacante do PSG foi perguntado se ele teria sido o segundo troféu francês naquele ano e respondeu com muito bom humor.



"Eu acho que as pessoas se lembram mais do título do que do meu nascimento. Foi a única vez que fomos campeões do mundo e foi um acontecimento que marcou a história da França. Não há debate sobre isso [risos]", brincou o jogador.



Com atuações discretas na fase de grupos, os Bleus foram bastante cobrados. Mbappé comemorou a boa atuação na primeira partida do mata-mata.



"Na Copa do Mundo estão os jogadores de maior nível do mundo. Não há lugar melhor para mostrar suas habilidades que num Mundial", disse o atacante.



Classificada para as quartas de final, a França espera o adversário da próxima sexta-feira (6) às 11h, em Nizhny Novgorod, que sai do duelo entre Portugal e Uruguai, às 15h, deste sábado.