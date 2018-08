Mbappé é líder em lista com quatro brasileiros entre os 20 jovens mais valiosos

De acordo com o relatório "SoccerEx 20 sub-21", da Prime Time Sport, o francês Kylian Mbappé é o jovem mais caro do futebol mundial. O atacante do PSG vale € 192,3 milhões (cerca de R$ 845 milhões). As cifras apontam uma valorização de mais de 210% em relação ao relatório do ano passado. Em 2017, o campeão mundial, avaliado em € 61,7 milhões havia ficado em segundo lugar, atrás do inglês Dele Alli, que não figura na lista desta temporada, pois já completou 22 anos.Em segundo lugar aparece o atacante Marcus Rashford, do Manchester United, avaliado em € 89 milhões. O primeiro brasileiro da lista é o atacante Gabriel Jesus, do Manchester City, com um valor de € 88 milhões. Malcom, recém-transferido do Bordeaux para o Barcelona por € 42 milhões, está avaliado em € 64 milhões.Comprados pelo Real Madrid, os jovens Vinícius Jr. e Rodrygo completam os brasileiros da lista. O ex-flamenguista aparece na 14ª posição, avaliado em €45 milhões, exatamente o preço pago pelo clube espanhol. Rodrygo vem logo em seguida, valendo € 40 milhões.