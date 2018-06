Mbappé doará dinheiro por participação na Copa à caridade

Jogador não acha certo ser pago para defender a seleção de seu país

Segundo o jornal francês L'Equipe, o atacante do PSG (Paris Saint-Germain) e da seleção francesa, Kylian Mbappé, doará toda a recompensa pela participação na Copa do Mundo da Rússia para uma instituição de caridade chamada Premiers de Cordée, que oferece apresentações esportivas para crianças que estão hospitalizadas e campanhas de conscientização sobre deficiência para escolas e empresas.



O jogador de 19 anos teria se reunido em abril com os membros da entidade para falar sobre sua intenção de doar a maior quantidade possível que receberá da seleção francesa. Antes do Mundial, Mbappé ajudou a financiar uma viagem com objetivos pedagógicos de 25 estudantes do Colégio Jean-Renoir em Bondy (Seine-Saint-Denis) à sede do torneio de 2018. O camisa 10 da França considera que não é necessário ser pago para defender seu país, portanto decidiu que seus prêmios podem ser revertidos em causas humanitárias.



Mbappé faz isso nos jogos dos Bleus, o dinheiro ganho pela sua participação nas partidas amistosas e competitivas, que é no valor de 20 mil euros por jogo, serão destinados à instituições de caridade diferentes. Este acordo foi estabelecido entre os advogados do jogador e a federação francesa.



Os demais jogadores franceses aderiram à causa do jovem, segundo o L'Equipe, foi decidido coletivamente que o time e a comissão técnica irão doar parte dos prêmios aos outros membros da federação.



Se a França chegar às quartas de final, receberá um prêmio no valor de 15 mil euros. Em caso de vitória no Mundial, cada jogador receberá 300 mil euros.



A França disputará a permanência na competição no sábado (30), contra a Argentina. O jogo que abre as oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia começa às 11h (horário de Brasília), na Arena Kazan.