Matuidi sobre Cavani: 'Uruguai não é o mesmo sem ele'

O francês está suspenso do grande duelo contra a equipe sul-americana e elogia ex-companheiro do PSG

Blaise Matuidi está fora dos gramados em duelo com Uruguai, válido pelas quartas de final da Copa do Mundo da Rússia, o francês recebeu seu segundo cartão amarelo na partida que eliminou a seleção argentina e agora terá que ajudar a equipe de uma maneira fora do campo no jogo contra a equipe do craque Edinson Cavani.



O volante alertou que o uruguaio realmente pode fazer a diferença em campo se conseguir jogar, uma vez que se recupera de uma lesão muscular e pode ser um desfalque no grande jogo.