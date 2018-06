Matic revela na Rússia: 'Tentei deixar Mourinho furioso'

Treinador português queria que a Sérvia fosse eliminada para que o jogador tivesse mais tempo para descansar

Antes da Copa do Mundo, José Mourinho, técnico português, disse em tom de brincadeira que queria que a Sérvia fosse rapidamente eliminada para que Nemanja Matic pudesse descansar e apresentar-se "fresco que nem um alface" na pré-temporada do Manchester United.



A Sérvia acabou por ser eliminada pelo Brasil, numa derrota por 2 a 0, mas o antigo jogador do Benfica contou ao jornal "Expresso" que fez de tudo para contrariar o treinador português.



"Eu vi que ele tinha dito que desejava que eu fosse para casa rapidamente. Tentei deixá-lo furioso, tentei qualificar-me neste grupo mas infelizmente estamos fora", referiu o meia sérvio. "Mas é normal que ele queira que os seus jogadores estejam descansados para a pré-temporada, como vocês sabem a Premier League é muito difícil, tem muitos jogos, depois ainda tem a Liga dos Campeões, duas taças… Eu entendo, mas tentei mesmo fazer o meu melhor."



Matic não se encontrou com Mourinho em Moscou, mas falou com Fred, jogador brasileiro que vai reforçar o Manchester United na próxima temporada. "Estive com ele depois do jogo. É um grande jogador, penso que vai trazer qualidade. Vamos ver. Ele é meia como eu e acho que vamos ligar muito bem em campo."