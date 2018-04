Matheus Fernandes será o substituto de Lindoso no Botafogo

Sem Rodrigo Lindoso, suspenso após levar o terceiro cartão amarelo no último domingo, o técnico Alberto Valentim optou por escalar o jovem Matheus Fernandes na contenção para a final do Campeonato Carioca, neste domingo (8), no Maracanã.Fernandes foi titular durante boa parte do ano passado, sendo um dos destaques na campanha da equipe alvinegra na Copa Libertadores. Porém, com a chegada de Felipe Conceição e a mudança do esquema de três para apenas dois volantes, o jogador acabou perdendo espaço. Este será o 47º jogo do volante com a camisa do Botafogo.O time de Alberto Valentim vai a campo com: