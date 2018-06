Mascherano orienta Sampaoli em treino da Argentina

De acordo com a imprensa local, veteranos estariam comandando a seleção após ficarem incomodados com mudanças do técnico na derrota para a Croácia

A seleção argentina fez, nesta segunda-feira (25), seu último treino antes de enfrentar a Nigéria em duelo fundamental para a permanência dos hermanos na Copa do Mundo. E um vídeo publicado pela própria AFA (Associação de Futebol da Argentina) trouxe imagens curiosas.



Antes do início da atividade em Bronnitsy, o volante Javier Mascherano foi flagrado conversando com o técnico Jorge Sampaoli. O camisa 14 aponta para a prancheta do treinador da seleção argentina, fazendo movimentos, como se estivesse discutindo as táticas da equipe. De acordo com a imprensa local, os veteranos do elenco da albiceleste teriam ficado insatisfeitos com as mudanças do treinador na derrota para a Croácia na última quinta-feira.



A equipe terá algumas mudanças para enfrentar a Nigéria, em São Petersburgo, nesta terça, ás 15h. A primeira delas é no esquema tático. Sai o 3-4-3, sistema preferido de Sampaoli, e entra o clássico 4-4-2, que levou os hermanos à final em 2014. O goleiro Willy Caballero, os meias Marcos Acuña e Maxi Meza e o atacante Sergio Agüero deixam a equipe para as entradas de Armani, Banega, Di María e Higuaín. Outra possível mudança é a saída de Salvio e a entrada de Marcos Rojo na zaga, deslocando Mercado para a lateral direita. Com isso, a provável escalação da equipe argentina é Armani; Mercado, Otamendi, Rojo e Tagliafico; Enzo Pérez, Mascherano, Banega e Di María; Messi e Higuaín.



Com apenas um ponto conquistado, só a vitória interessa à Argentina. Além disso, a equipe sul-americana precisa torcer para a Islândia não vencer a Croácia. Em caso de vitória islandesa, os argentinos teriam de vencer por dois gols de diferença a mais que a seleção nórdica.