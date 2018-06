Marrocos envia carta à FIFA relatando erros de arbitragem

Em detalhes do documento, um pênalti não marcado e um cartão vermelho para Piqué

Após ser derrotada por Portugal no segundo jogo do Grupo B, Marrocos dizia adeus à Copa do Mundo da Rússia antes mesmo de enfrentar a Espanha, cujo placar acabou resultando em um ponto na tabela para a equipe marroquina.



Após a eliminação, a Federação Marroquina de Futebol enviou uma carta à FIFA relatando erros de arbitragem nas partidas contra Portugal e Espanha. Não poupando as críticas, a equipe espera resposta do documento que detalha os erros dos árbitros que apitaram os dois últimos jogos da fase de grupos.



A Federação aponta erros cometidos pela arbitragem nos minutos 4, 30 e 80 no jogo disputado contra Portugal, que acabou com uma vitória por 1 a 0 da equipe europeia. O relato enaltece faltas não marcadas de Pepe e José Fonte e alega que uma delas foi um pênalti não marcado que seria a favor da equipe marroquina.



Já no terceiro e último jogo, contra a seleção espanhola, que acabou igualando o placar 2 a 2 no último minuto, as faltas não assinaladas aconteceram nos minutos 8, 22, 47, 55 e 90 e detalha que uma delas era nível cartão vermelho, que não foi mostrado para Piqué, jogador espanhol.