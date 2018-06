Marrocos e Irã fazem duelo de coadjuvantes

Sem tradição em Copas, Marrocos e Irã se enfrentam, hoje às 12h, em São Petersburgo, em confronto de pouca relevância, pois nenhuma das duas seleções devem ir longe na Rússia-2018.

O Marrocos não quer ser apenas um coadjuvante em sua quinta Copado Mundo, e acumula uma invencibilidade de 18 partidas. A última derrota foi para Camarões a um ano atrás, nas Eliminatórias Africanas para a Copa.

"Não estamos aqui para tirar fotos de monumentos em São Petersburgo. Viemos aqui para competir", disse o técnico de Marrocos, Hervé Renard.



O Irã, que também disputa sua quinta Copa, sabe das dificuldades que terá pela frente. "Nós admitimos que o Marrocos é favorito como as outras duas seleções (Portugal e Espanha) do grupo, mas não vamos tolerar que alguém diga que nós não somos capazes de vencê-los. Ninguém vai minar nossas expectativas", comento o português Carlos Queiroz, técnico do Irã.