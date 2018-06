Marrocos domina, mas CR7 garante vitória de Portugal

O Marrocos se despede da Copa dominando os dois jogos que disputou, procurando o gol a todo momento, mas pecando no momento decisivo. Volta para casa perdendo para Irã e Portugal, por 1x0, e enfrentando a Espanha na despedida do torneio.



Já Portugal está com a classificação encaminhada e enfrenta o Irã na última rodada do grupo B.

Gol de Cristiano Ronaldo. Foi assim que começou a partida entre Portugal e Marrocos. Logo no começou, o atacante aproveitou cruzamento de Cédric e fez de cabeça. Os portugueses tiveram outra chance quando Ronaldo colocou Guedes na cara do gol e o atacante do Valência chutou em cima do goleiro.Fora esses dois lances, só deu Marrocos a partida inteira. O time africano dominou o jogo e encurralou a seleção portuguesa no campo de defesa. O problema é que os marroquinos pecaram no último passe e nas finalizações. Quando acertaram, com uma cabeçada de Belhada, o goleiro Rui Patrício fez um milagre, mergulhando no canto baixo e colocando para escanteio.Cristiano Ronaldo ficou sumido no jogo. Recebeu poucas bolas e, quando teve a chance em duas cobranças de falta, bateu ambas na barreira. Os companheiros também não ajudaram, não conseguiram armar um contra-ataque sequer.