Marlone projeta recuperação do Sport

Após estrear com derrota por 3 a 0 para o América-MG no Campeonato Brasileiro, o pensamento do Sport está focado no jogo da próxima segunda-feira, contra o Botafogo, na Ilha do Retiro, pela segunda rodada. Em coletiva realizada nesta terça-feira (17), no CT José Médicis, em Paratibe, o atacante Marlone reforçou que só a vitória interessa diante dos cariocas.

"Foi uma derrota que nós não planejávamos, mas agora é pegar o que erramos e acertamos, se ligar nos detalhes, para irmos em busca da vitória contra o Botafogo. Não podemos pensar em outro resultado", disse.

O atacante falou ainda sobre a conversa do técnico Nelsinho Baptista com o elenco, antes do treino. "Ele falou que é uma competição longa, que não adianta ficar lamentando. A cada dia nós temos que pensar no próximo adversário, pois o último jogo já passou. Agora é crescer, evoluir, e pensar no jogo da próxima segunda", afirmou.



Quem esteve ausente do treinamento da tarde desta terça-feira foi o zagueiro Durval. O atleta, que figura entre os reservas na maior parte da temporada, está com conjuntivite. Segundo o departamento médico, o jogador está sendo tratado e não tem data pré-definida para retorno.