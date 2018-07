Mário Fernandes, o brasileiro que escolheu defender a Rússia

Lateral se formou no São Caetano, passou pelo Grêmio e chegou o futebol russo em 2012; jogador teve depressão e problemas com álcool

Mário Fernandes chegou a vestir a camisa da Seleção Brasileira em 2014, mas vai entrar em campo para defender a Rússia nas quartas de final da Copa do Mundo-2018, um país que o transformou após superar uma depressão no Brasil.

Lateral do CSKA de Moscou desde 2012, o destino de Mário Fernandes poderia ter sido diferente com o Brasil para o jogador que nasceu na cidade de São Caetano do Sul.



Chegou a recusar a Seleção em 2011, mas passado três anos aceitou vestir a amarelinha. Defendeu o Brasil em uma única partida em outubro de 2014 (vitória sobre o Japão por 4 a 0). Depois, conseguiu a nacionalidade russa, e estreou na Rússia, de Stanislav Cherchesov em 2017.

"A Rússia mudou sua vida. Diz que sua decisão de vir para a Rússia foi a melhor de sua vida, que encontrou seu lugar no mundo", afirmou Jô Fernandes, irmão de Mário Fernandes, ex-jogador do São Caetano.



Bebia muito

Para compreendê-lo é preciso relembrar o início da carreira do jogador no Brasil. Em março de 2009, semanas depois de ser contratado pelo Grêmio, o jogador de 18 anos desapareceu.

Foram necessário quatro dias de busca para encontrá-lo na casa de um tio, a 1 mil km de Porto Alegre. O jovem não tinha resistido à pressão durante sua transferência e foi hospitalizado durante um mês para tratar uma depressão.

"Só queria voltar para casa. Sinceramente, não gosto muito de falar sobre esse tema, mas direi uma coisa: não é divertido", declarou jogador russo, sempre avesso à entrevistas.

No CSKA, Mário Fernandes se impôs como melhor lateral direito do campeonato russo. Em outubro de 2015, explicou que se tornou outra pessoa.

"No Brasil eu bebia muito, passava a noite na boate e perdia treinamentos. Mas ao chegar em Moscou soube que existia uma igreja brasileira. As pessoas me ajudaram ali e mudei rapidamente", contou.

Com apenas alguns jogos nesta Copa, o olhar dos russos em direção a Mário Fernandes também mudou. O único jogo em que não foi titular na Copa foi contra o Uruguai, quando os anfitriões já estavam classificados para as oitavas de final. O reserva Smolnikov jogou apenas 36 minutos e foi expulso.

Em nove jogos na seleção russa, Mário Fernandes se tornou indispensável. A Rússia encara a Croácia por uma vaga nas semifinais, nesta sábado (7), às 15h.

Contra a Espanha, nas oitavas de final, Fernandes fez um dos melhores jogos de sua carreira, segundo a imprensa russa.