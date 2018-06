Maria Esther Bueno está internada em estado grave

Maior lenda do tênis brasileiro luta contra um câncer, que começou na boca e se espalhou pelo corpo

A ex-tenista Maria Esther Bueno, de 78 anos, está internada em estado grave no Hospital 9 de Julho em São Paulo. Apesar de lúcida e até acompanhar partidas de Roland Garros pela televisão nesta terça-feira (5), ela enfrenta um câncer em nível avançado, que começou na boca, e agora atinge outras partes do corpo.



O maior nome da história do tênis brasileiro descobriu a doença no ano passado e passou por tratamento de radioterapia. O câncer voltou a se manifestar no mês passado, e Maria Esther começou a se tratada com imunoterapia.



Com 19 títulos de Grand Slam, a brasileira foi nº1 do mundo em quatro temporadas (1959, 1960, 1964 e 1966). Conquistou o seu 1º título importante em Wimbledon, em 1959, aos 19 anos.



No ano seguinte, ganhou os quatro Grand Slams em duplas ao vencer na Austrália, em Wimbledon, Roland Garros e no Aberto dos Estados Unidos. Se tornou a primeira mulher a alcançar o feito histórico.