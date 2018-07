Marcus Berg: 'Aprendemos a jogar sem Ibrahimovic'

A seleção sueca está nas quartas de final do Mundial e encara a Inglaterra no sábado (7)

Quando a Suécia se classificou para o Mundial 2018, muitos pensaram que o eventual sucesso nórdico na Rússia iria depender da presença de Zlatan Ibrahimovic. Tanto que, quando foi divulgado que o atacante não iria para o torneio, rapidamente se ditou o destino sueco como sendo a eliminação na fase de grupos. Contudo, aquilo que se tem visto na Rússia é algo totalmente distinto, com a Suécia a estar já entre as oito melhores seleções do Mundo.



Em entrevista à agência de notícias EFE, o atacante sueco Marcus Berg explicou como tal feito é possível, ainda que reserve elogios para o atual dianteiro do Los Angeles Galaxy. "Creio que jogamos muito bem nestes últimos dois anos sem ele. É o melhor jogador que tivemos na Suécia, mas aprendemos a jogar sem ele e creio que o fizemos bem. Devemos continuar da mesma forma", declarou o jogador do Al-Ain.

Berg destaca a mescla de gerações que o elenco sueco apresenta, enaltecendo que esse fato acaba por ser positivo. "Somos um grupo fantástico. Todos sabem o que têm de fazer em campo. Podemos falar de qualquer coisa fora do campo, se que alguém queira discutir. Temos muito respeito por todos, sejam eles jovens ou veteranos. Todos colocam em campo muito esforço para ganhar os jogos", destacou o jogador de 31 anos.



A Suécia, que bateu a Suíça nas oitavas por 1 a 0, encara a Inglaterra no sábado (7) às 11h (horário de Brasília) em Samara.