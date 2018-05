Marcinho pede atenção apesar de vantagem na Sul-Americana

Alvinegro pode até perder por 1 a 0 que se classifica para a próxima fase da competição

Na noite desta quarta-feira (9), o Botafogo enfrenta o Audax Italiano no estádio Nilton Santos pela partida de volta da primeira fase da Copa Sul-Americana. Depois de vencer no Chile por 2 a 1, o alvinegro tem a vantagem do empate e pode até perder por 1 a 0 que garante a classificação para a próxima fase. Apesar da boa vantagem, o lateral-direito Marcinho pediu atenção à equipe no duelo desta quarta-feira.



"É muito mais perigoso se acomodar na vantagem do que precisar vencer, que você se motiva mais. Temos que entrar com muita força e humildade para buscar esse resultado. Não podemos visar muito o momento do outro time, isso é muito perigoso, ainda mais por não podermos nos acomodar com o que fizemos no Chile. Temos que entender o jogo para encarar esse placar com responsabilidade", analisou o camisa 4 alvinegro.



Nos últimos anos, os times brasileiros têm passado a dar maior importância à Copa Sul-Americana. A chance de levantar uma taça internacional, que o alvinegro não conquista desde 1993, anima o lateral.



"Particularmente é muito legal poder estar jogando uma competição internacional, mas isso fica no individual. Para o grupo nós queremos ganhar em todas as competições que o Botafogo disputar. Dura o ano inteiro, mas são poucos jogos, é um tiro curto. Eu percebia que muitos clubes deixavam de lado a Sul-Americana, mas acho que a Conmebol deu muito valor a ela e na final do ano passado os jogos da final estavam lotados. Foi feito um projeto e acredito que está dando certo. Acredito nessa dimensão maior da Sul-Americana", disse Marcinho.