Marcinho comemora momento garçom no Botafogo

Com seis assistências, lateral é o jogador alvinegro com mais passes para gol no ano

Com os dois passes para gol na vitória sobre o Fluminense na última segunda-feira, o lateral Marcinho passou o meia Leo Valencia e se tornou o maior garçom do alvinegro no ano, com seis assistências. O camisa 4 comemorou a boa fase, mas sem deixar de lado a humildade.



"Vem do nosso trabalho, ams acho que também vem do acaso. O Gilson faz muitos cruzamentos e acaba que acontece mais de um lado. Acho que vai ter uma época que o Gilson vai dar mais assistências. Mas está sendo muito legal", disse Marcinho.



Sobrinho dos técnicos Oswaldo de Oliveira e Waldemar Lemos, o lateral-direito falou da relação com os tios e das conversas que tem com ambos para melhorar sua performance dentro de campo.



"A gente não conversa com muita frequência, mas quando a gente conversa ele dá uns toques. Eu converso muito também com meu outro tio, o Waldemar. Esse está um pouquinho mais presente, não está empregado no momento, mas eles estão sempre me dando conselhos e isso tem sido muito bom. Eles me acompanham desde pequeno e acho que vai ser sempre assim", revelou o jogador.



Metas na temporada

"De curto prazo eu superei as expectativas. Consegui ser campeão carioca, jogando a final no Maracanã. Eu estou vivendo o momento, não tenho nada muito além. QUero me destacar, dar mais assistências, fazer gols, ajudar o Botafogo e, quem sabe, mais um título no ano"



Momento garçom

Expectativa pelo primeiro gol pelo Botafogo

"Vamos deixar isso fluir naturalmente. Eu tenho ajudado da forma que eu estou podendo, tenho sido importante. Mas, se vai sair o gol ou não, se eu puder estar dando mais assistências e o Botafogo estar ganhando, está tudo certo"



Está cobrando por assistência?

"Ninguém está me pagando nada, mas daqui a pouco eu vou começar a cobrar"



Relação com o tio Oswaldo de Oliviera

"A gente não conversa com muita frequência, mas quando a gente conversa ele dá uns toques. Eu converso muito também com meu outro tio, o Waldemar. Esse está um pouquinho mais presente, não está empregado no momento, mas eles estão sempre me dando conselhos e isso tem sido muito bom. Eles me acompanham desde pequeno e acho que vai ser sempre assim"



"É importante, mas a gente não botou meta nenhuma. Todas as pessoas do grupo que têm vindo aqui têm colocado isso. A cada jogo a gente tenta fazer o melhor resultado e agora para esse próximo jogo, a gente vai tentar trazer a primeira vitória fora de casa, que vai ser muito importante para somar pontos e chegar la na frente na tabela"