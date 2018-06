Danilo participa da atividade com o grupo e Douglas Costa faz trabalho à parte com bola

Após folgar no dia seguinte à vitória contra a Sérvia, a Seleção Brasileira voltou a treinar na manhã desta sexta-feira (29), em Sochi, com boas notícias para Tite.



Antes da atividade, o técnico reuniu o grupo no gramado e teve uma breve conversa com os jogadores. De chinelo, Marcelo participou do papo, mas não seguiu para a o resto do treinamento.





Foco total no próximo desafio! Galera reunida para ouvir atentamente as instruções do professor Tite... #GigantesPorNatureza #Copa2018 pic.twitter.com/5PWDdlN03B — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 29, 2018

O lateral-direito Danilo voltou a treinar com o grupo após uma semana aos cuidados da fisioterapia, por conta de uma lesão muscular no quadril. O jogador do Manchester City participou da atividade junto com os atletas que não jogaram os 90 minutos contra a Sérvia. Já o atacante Douglas Costa, que se lesionou na partida contra a Costa Rica, no último dia 22, voltou a trabalhar no campo, com o fisioterapeuta Bruno Mazziotti.No próximo sábado, a Seleção faz um treino fechado e, depois, embarca para Samara, para o duelo contra o México pelas oitavas de final da Copa do Mundo na próxima segunda-feira, às 11h.