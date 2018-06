Marcelo tem melhora e não deve ser problema para oitavas

Lateral já sofreu com lombalgia outras vezes no Real Madrid e departamento médico está confiante em rápida evolução

Depois de deixar o campo em Moscou aos dez minutos de jogo com dores nas costas, o lateral Marcelo não deve ser desfalque na partida contra o México, na próxima segunda-feira (2), pelas oitavas de final da Copa do Mundo.



De acordo com a assessoria de imprensa da CBF, o jogador fez tratamento para a lombalgia e apresentou boa melhora e seguirá em acompanhamento. A expectativa é que o camisa 12 participe do treino regenerativo desta sexta-feira junto com o resto do grupo.



Marcelo já teve o mesmo problema no Real Madrid outras vezes e o departamento médico da Seleção Brasileira está confiante na recuperação rápida do jogador.