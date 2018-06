Marcelo será o capitão da Seleção Brasileira

Seguindo a linha de rodízio de capitães que o técnico Tite implantou na Seleção Brasileira, o lateral-esquerdo Marcelo irá ostentar a braçadeira na estreia do Brasil na Copa do Mundo da Rússia neste domingo (17), às 15h, em Rostov.O jogador do Real Madrid foi capitão da Seleção em outra oportunidade: na partida contra o Equador, em agosto do ano passado, na Arena do Grêmio. A ideia de Tite com o rodízio é dividir a responsabilidade entre todos os jogadores e criar vários líderes dentro da Seleção.Esta será a segunda Copa do Mundo de Marcelo. E o lateral não tem boas recordações em estreias. Em 2014, o jogador marcou o primeiro gol do Mundial. Só que foi um gol contra, a favor da Croácia, em jogo que terminou com vitória brasileira por 3 a 1 na Arena Corinthians.