Marcelo Oliveira faz mistério para enfrentar o Defensor

Técnico confirma ausência de Junior Dutra e não diz qual vai ser o titular

Na noite desta quinta-feira (2), às 21h45, o Fluminense enfrenta o Defensor Sporting, do Uruguai, no Maracanã pela segunda rodada da Copa Sul-Americana.



Como o adversário usa um esquema com três zagueiros, o técnico Marcelo Oliveira admite fazer mudanças na equipe. O comandante tricolor, porém, não quis adiantar qual deve ser o time titular no duelo.



"Não vou revelar. Vamos trabalhar hoje e amanhã. Não que tenha dúvidas, temos duas opções ai no meio, mas não tem tanto mistério assim. Esperamos um time ofensivo e competitivo também. Estava jogando com três volantes, mas com um saindo bastante. Vamos estudar novas alternativas, esse treinamento vai servir para isso. O adversário tem três zagueiros, bola parada forte", disse o treinador.



Marcelo Oliveira também adiantou que Junior Dutra, titular nas duas últimas partidas do Fluminense, está fora do duelo no maracanã, com um edema na coxa. Por outro lado, Marcos Jr., poupado no último sábado, contra o Ceará, está de volta.