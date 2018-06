Marcelo nega trauma do 7 a 1: 'Se tivesse, não estaria jogando'

Lateral também falou sobre ser capitão na estreia e disse que Tite mudou a cara da Seleção

Dentre os onze titulares que entrarão em campo neste domingo (17), às 15h, em Rostov, contra a Suíça, o lateral Marcelo foi o único que iniciou a semifinal da Copa do Mundo de 2014. Quatro anos depois da fatídica derrota por 7 a 1 para a Alemanha, o lateral nega que ainda exista algum trauma em relação ao jogo do Mineirão.



"São coisas que acontecem no futebol. Eu queria que fosse de outra maneira, mas não tem nenhum trauma. Se tivesse trauma, eu não estaria jogando futebol mais. Eu sempro busco um objetivo, novos desafios e a Copa do Mundo é outro. A vida foi feita de desafios e não levo nenhum trauma. Também não deixo as coisas boas crescerem na minha cabeça", afirmou o jogador do Real Madrid.



Escolhido para ser o capitão da Seleção Brasileira na estreia, seguindo o rodízio de Tite, o lateral comemorou a chance de ter a braçadeira numa Copa.



"Sou o segundo capitão do Real desde que eu tinha 26 anos. Eu gosto sim porque é uma parte da liderança que eu posso passar para o grupo. Quem decide é o professor, mas nesse grupo todo mundo contribui com alguma coisa. E eu me sinto na parte de contribuir com experiência por tudo que eu já vivi no futebol. Gosto porque eu estou representando meu país. Quando você é criança, você sempre sonha em vestir a camisa da seleção brasileira. Hoje eu estou aqui representando meu país e sendo capitão", comemorou Marcelo.



O jogador também comentou a mudança na equipe canarinho depois que Tite substituiu Dunga, com quem Marcelo não tinha bom relacionamento, no comando da Seleção, em agosto de 2016.



"Ele mudou a cara da Seleção. Ele passa tudo mastigadinho para a gente. É muito mais fácil entender o método deles. Não vou ficar falando as coisas boas deles, acho que todo mundo já sabe. A gente está aqui focado por um só objetivo. Dentro dessa família que a gente construiu, cada um tem um pouquinho que a gente construiu", analisou o lateral.



Confira as declarações de Marcelo na entrevista deste sábado (16):



Que características do Tite

"Ele mudou a cara da Seleção. Ele passa tudo mastigadinho para a gente. É muito mais fácil entender o método deles. Não vou ficar falando as coisas boas deles, acho que todo mundo já sabe. A gente está aqui focado por um só objetivo. Dentro dessa família que a gente construiu, cada um tem um pouquinho que a gente construiu."



Que tipo de experiência pode trazer para a seleção?

"Com o tempo, você vai ganhando experiência e maturidade. Espero ajudar a Seleção com um pouco de cada treinamento, de alegria, de trabalho, de responsabilidade, que todos os jogadores que estão aqui contribuem aqui. Acredito que com o que eu já vivi eu posso ajudar sim. Mas acho que a ajuda vai ser de todos os jogadores."



O que achou da Seleção da Espanha?

"A gente fazendo o voo e pegou um pouco do jogo. Isso é Copa do Mundo, não tem só um favorito. Deu para ver claramente que todas seleções podem brigar. Todas as seleções que estão aqui querem ganhar o primeiro jogo e se firmar para passar para a segunda fase."



Trauma do 7 a 1?

"São coisas que acontecem no futebol. Eu queria que fosse de outra maneira, mas não tem nenhum trauma. Se tivesse trauma, eu não estaria jogando futebol mais. Eu sempro busco um objetivo, novos desafios e a Copa do Mundo é outro. A vida foi feita de desafios e não levo nenhum trauma. Também não deixo as coisas boas crescerem na minha cabeça."



Superstição

"Normalmente as pessoas entram com o pé direito, e eu também. Mas acho que a sorte está do lado de quem trabalha." (Tite) "Eu entrei com o pé esquerdo, mas voltei para entrar com o pé direito."



Diferença de preparação em relação a 2014

"Da mesma forma que eles trabalham para mostrar para a gente o método que eles querem que a gente faça dentro de campo, eles estão preocupado como a gente está na concentração. Hje em dia, mudou bastante isso, Todo mundo já sabe o que pode fazer na folga, todo mundo sabe que tem que treinar. Eles fizeram um planejamento perfeito. A gente está treinando forte, bem e com a cabeça muito tranquila."



Ser capitão

"Sou o segundo capitão do Real desde que eu tinha 26 anos. Eu gosto sim porque é uma parte da liderança que eu posso passar para o grupo. Quem decide é o professor, mas nesse grupo todo mundo contribui com alguma coisa. E eu me sinto na parte de contribuir com experiência por tudo que eu já vivi no futebol. Gosto porque eu estou representando meu país. Quando você é criança, você sempre sonha em vvestir a camisa da seleção brasileira. Hoje eu estou aqui representando meu país e sendo capitão."