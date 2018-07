Filipe Luís será titular contra o México

"Falei com o Marcelo. Em situação normal e natural há uma competição pela titularidade, mas ele ia jogar. O que um técnico não pode é colocar o atleta nessa situação, correndo risco", disse Tite. "Ele quer participar, isso mostra a responsabilidade e comprometimento dele."



Segundo o preparador físico da Seleção, Fábio Mahseredjian, Marcelo dificilmente teria condição de atuar o jogo todo, sobretudo se a definição da vaga fosse para a prorrogação.





Fagner na direita



Na outra lateral, Tite confirmou que continuará com Fagner como titular, mesmo com Danilo também liberado depois de se recuperar de contusão. "O Danilo fez um jogo, se machucou. Ele [Fagner] fez dois jogos, foi bem, aproveitou a oportunidade, então continua", afirmou Tite.



Filipe Luis será o titular da lateral esquerda do Brasil no jogo desta segunda (2), contra o México, pelas oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia.Embora Marcelo tenha se recuperado da lombalgia que o tirou da partida contra Sérvia ainda no primeiro tempo, o treinador da Seleção Brasileira optou por manter o Filipe, que entrou naquele jogo e teve bom desempenho na defesa e no ataque.Pesou na decisão também o fato de Marcelo ter treinado apenas no sábado, embora já não tenha mais reclamado de dores.