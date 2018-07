Maradona: 'Sem Messi, a Argentina é uma só um timinho'

Antigo craque argentino critica o desempenho da seleção no Mundial e elogia atual camisa 10

Após a derrota diante da França, por 4 a 3, Maradona voltou a tecer fortes críticas ao rendimento da seleção argentina na Copa do Mundo da Rússia.



"Lamentavelmente aconteceu em campo o que vínhamos anunciando" comentou o ídolo argentino no programa "De la Mano del Diez".



"A Argentina cometeu o erro de dar muito espaço a Mbappé. Me sinto mal por passar outro Mundial sem que a Argentina consiga ter uma equipe consistente", observou, "como equipe não temos rumbo, não sabemos atacar, não sabemos o que fazer quando temos a bola".



Maradona não economizou nos elogios a Messi, que tem sido pressionado desde as eliminatórias para o Mundial. "Nós estamos dependendo do Messi e depois dele somos apenas um timinho", comentou.



O argentino exige uma posição do presidente da AFA (Associação de Futebol Argentino), Claudio Tapia, para que os jogadores mais novos da seleção tenham mais apoio e recursos no futuro. "São necessárias soluções", disse.