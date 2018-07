Maradona presidente e tenistas na Copa; veja os bastidores do Mundial na Rússia

Segue a viagem de Maradona

O astro Diego Maradona, que acompanhou a seleção argentina na Rússia, assegurou que estará em Belarus no dia 16 de julho. Ele é o novo presidente do Dinamo Brest, um clube do país. "(Aleksandr) Lukashenko, o presidente, também quero te conhecer", disse em um vídeo publicado no Instagram do empresário árabe Tajeddine Seif.

Maradona to Belarus on 16.07.2018 ?? Uma publicação compartilhada por Tajeddine Seif (@tajeddineseif) em 3 de Jul, 2018 às 12:08 PDT

Entre uma partida e outra

Os tenistas de Wimbledon cujos países continuam disputando a Copa do Mundo tentam, em muitos casos, abrir espaço em suas apertadas agendas para acompanhar o torneio. Foi o quefizeram os jogadores japoneses, que na última segunda-feira (2) viram a sua seleção ser eliminada pela Bélgica. "Foi realmente triste. A derrota da equipe me motivou, não queria perder também depois de sua derrota", disse Naomi Osaka após vencer a romena Monica Niculescu na primeira rodada sobre grama.

Papai de volta

O inglês Fabian Delph se tornou pai e viajou nesta quarta-feira (4) de volta para a Rússia. O jogador do Manchester City deixou a concentração inglesa na Copa para assistir o feliz momento e perdeu o jogo pelas oitavas contra a Colômbia. "Vivi as 24 horas mais incríveis da minha vida. Assistindo meus irmãos passarem por um jogo duro tanto mental como fisicamente, eu chutei cada bola e senti cada emoção. Às 07h52, eu e minha esposa e duas lindas filhas recebemos a irmã mais nova do mundo. Eu não posso colocar em palavras a felicidade e gratidão que estou sentindo. De volta à Rússia agora", escreveu Delph nas redes sociais.

Copa Stanley

A superestrela russa do hóquei sobre o gelo Alexander Ovechkin, que acabou de vencer a Copa Stanley na NHL, o campeonato americano, pelo Washington Capitals, levará o troféu no sábado (7) a Moscou para que os torcedores de seu país possam vê-lo de perto. Será em uma 'fan zone' que transmitirá nesse dia a partida entre Rússia e Croácia pelas quartas de final, perto do estádio Luzhniki.