Maradona oferece recompensa por áudios que anunciaram sua morte

Diego Maradona ofereceu uma recompensa para quem informar sobre o autor dos áudios divulgados na terça-feira anunciando que o craque argentino havia morrido depois de passar mal durante a partida Argentina e Nigéria.

A recompensa é de 300 mil pesos (10 mil dólares), informou ao jornal Clarín o advogado de Maradona, Matías Morla.

"Estou perfeito, nunca estive melhor", declarou Maradona, desmentindo rumores sobre sua saúde.

Segundo Morla, o que aconteceu com Maradona foi um pico de pressão. Ainda de acordo com o advogado, Maradona, 57 anos, recebeu recomendações médicas para que Nos áudios que circularam pelas redes sociais depois da partida, uma voz com sotaque argentino afirma que o craque havia sofrido uma parada cardiorrespiratória e morrido no hospital.

"As irmãs de Maradona ouviram as notícias, não conseguiram se comunicar com o irmão. Uma deles passou mal e a verdade é que não podemos deixar passar tal barbaridade", declarou Morla ao Clarín.