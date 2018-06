Maradona é levado ao hospital após vitória da Argentina

Um dos maiores ídolos do futebol argentino e mundial, Maradona passou mal após a partida da Argentina contra a Nigéria, e teve que ser levado ao hospital. O ex-jogador teve uma queda de pressão e foi atendido ainda no estádio de São Petersburgo.Durante a partida, Maradona foi um destaque à parte nos camarotes do estádio russo. Torceu efusivamente, fez caras e bocas, dançou e até cochilou durante o jogo. Depois se exaltou e fez gestos obscenos para torcedores quando a Argentina virou o jogo.Maradona é um dos maiores críticos do técnico Jorge Samapoli, porém em todas suas declarações saiu em defesa do craque Messi.