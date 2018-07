Maradona diz que treinaria Argentina de graça

Ex-craque ficou frustrado com desempenho da seleção no Mundial 2018

O ídolo argentino Diego Maradona se ofereceu para treinar a seleção argentina de graça após o o mau desempenho na Copa do Mundo da Rússia. O ex-craque acompanhou todos os jogos do país na edição 2018 do torneio e esperava muito mais.



Em uma emissora de TV venezuelana, Maradona foi perguntado se gostaria de ter outra oportunidade no cargo de técnico, apesar do atual, Jorge Sampaoli, ter contrato até o final do ano de 2022. "Sim, e eu trabalharia de graça" respondeu o argentino, "não pediria nada em troca".



O argentino já treinou a seleção antes, em 2010 e acabou levando o time para as quartas de final. A Argentina enfrentou a Alemanha, mas acabou sofrendo a goleada de 4 a 0 diante dos europeus.



"As pessoas acham que eu estou feliz, mas meu coração está pesado", declarou uma das figuras mais marcantes da Copa 2018, cujas reações durante os jogos da Argentina geraram inúmeros memes na internet. "Me sinto realmente triste por ver tudo que foi construído com tanto esforço ser destruído tão facilmente".