Maradona: 'Croácia não é Brasil'

'Alguém que vestiu a camisa da Argentina não pode ver a própria seleção batida por uma Croácia' comentou o ídolo argentino em programa de TV

Diego Maradona não escondeu sua indignação com a derrota da Argentina para a Croácia, por 3 a 0, na segunda rodada da primeira fase da Copa do Mundo da Rússia. No programa de TV "De la mano del 10", o técnico do Al-Fujairah disse ser inaceitável perder para uma seleção que não tenha tanta tradição quanto Brasil e Espanha, por exemplo.



"Como alguém que vestiu essa camisa, não posso vê-la ser destruída pela Croácia, que não é uma Alemanha, não é um Brasil ou Espanha" declarou Maradona na edição da última quinta-feira (21).



O ídolo argentino disse que tem vontade de ter uma conversa com todos os jogadores da seleção argentina "para saber o grau de assimilação do que é vestir essa camisa". Maradona ainda pede que considerem ele e os companheiros como uma inspiração quando se trata de raça em campo.



"Essa Argentina não sabe jogar, não tem soluções para nada, nem para o meio de campo, nem na defesa, nem no ataque" desabafou em outro programa de TV, "Pibe de Oro", culpando o presidente da AFA (Associação de Futebol Argentino), Claudio "Chiqui" Tapia, pelo mal desempenho da seleção no Mundial de 2018, "alguém que vestiu a camisa da Argentina não pode ver a própria seleção batida por uma Croácia, que não é a Alemanha, não é o Brasil, não é a Holanda, não é a Espanha", completa.



Para Maradona, o único jogador isento de críticas é Lionel Messi que, segundo o argentino, "fez o que podia".



A Argentina ainda tem chance de se classificar para o mata-mata do torneio e, basicamente, só depende de si mesma. Com a vitória da Nigéria sobre a Islândia, por 2 a 0 na última quinta-feira (21), os hermanos precisam dos três pontos em cima do time africano para poderem avançar para a próxima fase.



O duelo acontece em São Petersburgo, na terça-feira (26) às 15h (horário de Brasília).