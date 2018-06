Maradona critica escolha de sede da Copa 2026

O ex-jogador argentino Diego Maradona criticou a escolha dos Estados Unidos, Canadá e México como sede da Copa do Mundo de 2026. A tríplice aliança dos países da América do Norte venceu o Marrocos durante o congresso da Fifa realizado em Moscou, capital da Rússia, na última quarta-feira (13).

"Não gosto. Não tem paixão. Os canadenses são bons esquiadores, já os americanos quiseram fazer quatro tempos de 25 minutos para a publicidade. Teríamos que jogar 100 minutos", diz a lenda argentina, fazendo referência a uma suposta tentativa dos EUA em dividir a partida de futebol na Copa de 1994 com a intenção de facilitar a veiculação de mensagens comerciais nos intervalos.

"Quem sai ganhando é o México, que não merece. O México ganha dois jogos e vai embora, como vimos na Alemanha e no Brasil", completou o Hermano.

Com o anúncio da sede de 2026, o país de Chicharito se torna o primeiro a receber três Copas do Mundo: ele foi palco dos Mundiais de 1970, quando o Brasil venceu a Itália por 4x1, e de 1986, quando Argentina bateu a Alemanha Ocidental na final por 3x2.

A candidatura 'United 2026' recebeu 134 votos, contra 65 do Marrocos. Em discurso antes da votação, o presidente da Federação Mexicana, Decio de María, disse que a aliança entre os três países é importante para demonstrar união: "Em um mundo no qual as forças da divisão tentam nos separar, um Mundial na América do Norte demonstrará que o futebol pode unir", declarou.