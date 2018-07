Maradona critica árbitro que apitou Colômbia e Inglaterra

O ídolo argentino condena Mark Geiger pelo desempenho em partida que eliminou a seleção colombiana

Mark Geiger, que está em sua segunda Copa do Mundo, foi bastante criticado pelos jogadores da Colômbia, imprensa nacional e até por Diego Maradona por desempenho na partida da terça-feira (3) que eliminou a seleção sul-americana diante da Inglaterra do torneio sediado na Rússia.



O jogo, que até o segundo tempo permanecia num empate sem gols, começou a esquentar após o árbitro marcar um pênalti a favor dos ingleses, em lance do zagueiro Carlos Sanchez em cima de Harry Kane, atual artilheiro da Copa.



A penalidade foi considerada polêmica pela imprensa e pelos jogadores da seleção colombiana. O árbitro também tomou decisões controversas durante os 90 minutos de partida, que acabou 1 a 1 após a cobrança de pênalti de Kane e um gol de escanteio por Yerry Mina, seguindo para a prorrogação e pênaltis.



O autor do gol colombiano, o técnico José Pékerman e o capitão Falcao García criticaram a atuação do norte-americano Geiger e a consideraram "vergonhosa". Durante a partida, 5 atletas da Colômbia receberam cartão amarelo, contra apenas dois ingleses.



Diego Maradona, que após a seleção argentina ser eliminada do Mundial declarou apoio à Colômbia, criticou em TV venezuelana a atuação de Geiger durante o jogo em Moscou. "Hoje, vi um roubo monumental em campo. Peço desculpas a todo o povo colombiano, mas os jogadores não têm culpa. Este juiz não pode dirigir uma partida da magnitude da que jogava o povo colombiano nestas oitavas de final" afirmou o ídolo argentino.



Em solo colombiano, a Rádio Caracol afirmou que Geiger é o árbitro mais odiado da Colômbia. A atuação do norte-americano também foi criticada pelos jornais El Colombiano, El Heraldo e La República. Já a seleção foi enaltecida pela imprensa, que afirmou que os jogadores deram tudo de si.



Nas redes sociais, a Seleção Colombiana deixou uma mensagem de apoio aos atletas: "Muito obrigado a todos os membros da equipe colombiana pelo sacrifício e esforço na Copa do Mundo da Rússia 2018, por dar tudo no torneio e deixar o nome do país no alto", escreveu.