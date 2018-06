Maradona acredita que a Copa da Rússia ainda pode ser o Mundial de Messi

O ídolo argentino Diego Armando Maradona afirmou que a Copa do Mundo da Rússia-2018 ainda pode ser o Mundial de Messi, em uma entrevista ao jornal espanhol Marca.



"Sim, claro, pode ser", respondeu Maradona ao ser questionado se este pode ser o Mundial de Messi, porque "isto está começando agora, está no início. Agora é quando começamos a jogar mano a mano".

"Como disse Ronaldo em meu programa, ninguém pode recuar, as equipes têm que atacar. Se não, no máximo, você vai para os pênaltis. Se apenas se defende, geralmente acabam te vencendo", disse.

Maradona, que afirma ter muito respeito pela França, rival da Argentina nas oitavas de final, não acredita que a 'Alviceleste' esteja em 'modo autogestão' após a conturbada fase de grupos.

Imagens do técnico Jorge Sampaoli conversando com Messi levaram a imprensa a especular sobre a possibilidade do treinador ter perguntado ao camisa 10 se poderia colocar Sergio Agüero em campo durante a vitória dramática de 2-1 sobre a Nigéria.

"Eu penso que isto não é possível. Se isto aconteceu, diretamente é melhor não ter técnico. Para isso, que qualquer dirigente convoque os jogadores e as seleções", afirmou.

"Me parece uma barbaridade. Não ter um líder para marcar certas coisas não seria bom. Mas também é necessário confiar nos jogadores experientes, mas inclusive eles precisam que o técnico diga algo, estabeleça o caminho", completou Maradona.