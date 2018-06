Mandanda: 'Podemos e vamos vencer a Argentina'

Seleção da França está tranquila e confiante para o duelo de campeões de sábado (30)

França e Argentina se enfrentarão neste sábado (30) em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia. A Arena Kazan receberá o primeiro duelo entre campeões mundiais, às 11h (horário de Brasília), quem levar a melhor avança para as quartas de final, e poderá encarar Uruguai ou Portugal nas quartas de final.



O goleiro francês, Steve Mandanda, assegurou que sua seleção encontra-se confiante e tranquila para o grande jogo. "Temos de estar convencidos de que podemos e vamos vencer contra a Argentina. Hoje eu diria que ambas as equipes estão próximas uma da outra. Nós os conhecemos, jogamos com eles em clubes. E sabemos como lidar com a pressão".



Mandanda foi uma das novidades na terça-feira (26), no último confronto da primeira fase do torneio contra a já classificada Dinamarca, foi o primeiro empate sem gols da edição 2018 da Copa do Mundo. O técnico francês, Didier Deschamps, resolveu tirar seis titulares deste jogo para começar o mata-mata com o elenco já descansado.



"Obviamente, seus atacantes são muito perigosos. Messi, Higuain, Aguero e Di Maria" comentou em entrevista coletiva o zagueiro Presnel Kimpembe, que também foi titular no duelo contra o time dinamarquês "mas eles também mostraram algumas fraquezas defensivas, já que sofreram gols em cada um dos seus três jogos nesta Copa do Mundo", frisou o jogador de 22 anos, mostrando confiança no ataque francês, que conta com Dembelé, Mbappé e Griezmann.



A França possui o elenco mais caro desta edição do Mundial e é uma das favoritas ao título em solo russo. Na primeira fase, o time teve 77,8% de aproveitamento, e acabou se classificando no segundo jogo, numa vitória de 1 a 0 sobre a eliminada seleção peruana.