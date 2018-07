Mais um! Corinthians fecha com meia chileno Ángelo Araos

Muchas felicidades en este nuevo paso crack @araosllanos pic.twitter.com/CyPly1SW4t — Arturo Vidal (@kingarturo23) 30 de julho de 2018

O meio-campista chileno Ángelo Araos, de 21 anos, que estava na Universidad de Chile, chegou por empréstimo ao Corinthians, com valor de compra fixado em US$ 4 milhões, cerca de R$ 14,9 milhões.O meia cumprirá empréstimo até julho de 2019. Após o período, o Corinthians pagará o valor para a equipe chilena e assinará contrato com o atleta até 2023.Revelado pelo pequeno Antofagasta, em 2016, Araos chegou nesta temporada a Universidad de Chile, marcando cinco gols em 24 jogos. O atleta também jogou pela seleção do Chile neste ano, em amistoso contra a Polônia, em junho.O volante Arturo Vidal, da seleção chilena e do Bayern de Munique, postou em suas redes sociais uma mensagem de apoio ao novo meio-campista do time de Itaquera. "Muitas felicidades neste novo passo craque", escreveu.