Mais de 1.000.000.000 em ação, pra frente Brasil

Pelo mundo afora, países com pouca tradição no futebol e que não disputam o Mundial da Rússia engrossam a torcida pela Seleção Brasileira na busca pelo hexa

Quando a bola rolar amanhã, às 15h, para Brasil e Bélgica pelas quartas de final da Copa da Rússia, não serão apenas os brasileiros que estarão torcendo pela seleção de Tite. O carinho pela equipe verde e amarela transcende os 26 estados do país e o Distrito Federal e chega aos quatro cantos do globo.



Do Caribe ao sul da Ásia, torcedores de países com pouca tradição futebolística se unem para torcer pelo Brasil na ausência de suas seleções no Mundial.



Sul da Ásia

No sul asiático, em países como Índia, Paquistão e Bangladesh, a falta de representatividade na Copa do Mundo ajuda um fenômeno já antigo: a torcida por Brasil e Argentina.



Mesmo milhares de quilômetros distantes do Brasil, os paquistaneses tecem bandeiras verde e amarelas e fazem queimas de fogos após cada vitória.



"Isso não é o Brasil. Essa é a torcida e o amor do povo paquistanês pelo Brasil e pelo futebol"



Já na Índia, especialmente na região de Kerala, no sul do país, a moda é a confecção de cartazes gigantes com a figura de Neymar.



Os torcedores de Bangladesh não ficam para trás: "Nosso país tem muitos torcedores do Brasil e da Argentina, mas ainda mais para o Brasil. O que me fez torcer pela Seleção foram jogadores como Ronaldo, Sócrates, Neymar e o ritmo que só os jogadores brasileiros tem", conta Jakaria Alam, administrador do grupo de Facebook "Brazil Fans Official Group of Bangladesh".



"Podemos dizer que os bengaleses são tão fãs da seleção brasileira quanto os de qualquer outro lugar do mundo. Nós colocamos a bandeira brasileira em nossas casas, lojas, portões, faculdades, escolas, universidades, durante a Copa do Mundo", explica Jakaria, que também afirma que a torcida pela equipe verde e amarela na região "já é uma tradição".



Caribe

No Caribe, o fanatismo pela Seleção também é notório. Vídeos de torcedores haitianos e jamaicanos comemorando gols da equipe brasileira se espalharam nas redes sociais na última semana.



"Você ia imaginar que foi a Jamaica que se classificou para as quartas de final"



"Jogo Bonito e excelência negra. Nós torcemos FORTE para o Brasil no Haiti também (a música é o nosso hino nacional)"



A torcida brasileira também chega a ilha cubana. Tendo disputado somente o Mundial de 1938, os fãs do segundo esporte mais popular do país, atrás do beisebol, seguem a camisa verde e amarela.



África

Já na África, além das nações lusófonas, um país que esta na torcida para a equipe brasileira é a África do Sul. Segundo pesquisa da Fifa realizada antes do Mundial de 2010, o Brasil é o time mais popular entre os sul-africanos, com exceção de sua própria seleção, que não disputa a Copa do Mundo na Rússia.



Líbano

Outro ponto de grande torcida para a Seleção Brasileira é o Líbano. Após grande imigração de libaneses para o Brasil, cerca de sete a 10 milhões de descendente vivem hoje no país, a população do país do mediterrâneo adotou grande simpatia pela equipe verde e amarela.



"Líbano, também conhecido como o 28º estado brasileiro".