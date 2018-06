Maior tenista do país, Maria Esther Bueno morre aos 78 anos

Ex-tenista estava internada no Hospital 9 de Julho, em São Paulo, e lutava contra um câncer

Lenda do tênis brasileiro e mundial, Maria Esther Bueno morreu nesta sexta-feira (8), vítima de um câncer que começou na boca, e com o passar do tempo atingiu os ombros e as costas. O velório da ex-tenista acontecerá neste sábado (9) no Salão Oval do Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, das 8h às 15h.



O maior nome da história do tênis brasileiro descobriu a doença no ano passado e passou por tratamento de radioterapia. O câncer voltou a se manifestar no mês passado, e Maria Esther começou a se tratada com imunoterapia.



Maria Esther chegou até assistir ao jogo entre Novak Djokovic e o italiano Marco Cecchinato pelas quartas de final de Roland Garros, na terça-feira (5). Mas nesta sexta-feira não resistiu mais.



Com 19 títulos de Grand Slam, a brasileira foi nº1 do mundo em quatro temporadas (1959, 1960, 1964 e 1966). Conquistou o seu 1º título importante em Wimbledon, em 1959, aos 19 anos.