Magrão e Andrigo podem reforçar Sport contra o Cruzeiro

Os torcedores do Sport podem esperar retornos importantes ao campo no fim de semana. O goleiro Magrão, que foi submetido a uma artroscopia no joelho direito no última dia 14 de abril, trabalhou pela primeira vez em treino num coletivo na manhã desta terça-feira, contra o time sub-23 do Leão. A atividade, no centro de treinamento do clube, foi comandada pelo auxiliar técnico César Lucena.

Ao mesmo tempo, na parte externa do campo, outra novidade. Após ser desfalque na última rodada, o meia Andrigo iniciou a transição física após apresentar dores na coxa direita. A dupla deve ficar à disposição do técnico Claudinei Oliveira para o jogo das 11h do próximo domingo, diante do Cruzeiro.