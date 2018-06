Mãe de Messi diz que 'ele daria qualquer coisa para que esta seja sua Copa'

Em entrevista a uma TV argentina, Celia María Cuccittini diz que filho está "tranquilo e muito seguro"

A mãe da estrela da seleção argentina Lionel Messi, Celia María Cuccittini, disse que está confiante que o filho está em um bom momento e que vai levar o título para o país.



"Leo é um filho divino, um bom irmão, o melhor pai e um marido incrível, ele é uma pessoa muito boa. Ele, mais do que qualquer um, daria qualquer coisa para fazer desta sua Copa do Mundo", disse Celia María, em entrevista a uma TV argentina. "Eu o vejo com muitas expectativas, porque seu sonho é trazer a Copa, ganhar o Mundial. É um dos desejos que mais anseia", destacou.



A mãe de Messi disse que o vê "mais calmo e com muita segurança", e que antes de partir para a Rússia aconselhou a ele que jogasse a Copa do Mundo "como se estivesse no pequeno clube de Grandoli", o clube em Rosário, sua cidade natal, que ele jogou em sua infância.



Aos 30 anos, Messi enfrenta na Rússia sua quarta Copa do Mundo com a seleção da Argentina depois de jogar na Alemanha em 2006, África do Sul em 2010 e Brasil em 2014, quando a equipe foi vice-campeã após perder a final por 1 a 0 contra a Alemanha.



