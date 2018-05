Mãe de CR7: ‘Ele está confiante para a Copa’

"O meu fiho está confiante. Ele ele e os jogadores todos também", disse. "O Ronaldo vai trabalhar para isso (Portugal ganhar a Copa)", acrescentou.





Segundo Dolores, o craque português, que acabou de conquistar sua quinta Champions, gosta muito do Brasil, mas não tem previsão para visitar o país.



"Gostamos muito do Brasil. Me r eceberam de braços abertos", disse ela, que lamenta a violência elevada no país. "Tenho muita pena. O Brasil é uma terra tão bonita, rica. E há tanta tristeza", afirmou.





No livro lançado no Brasil, Dolores conta a história de sua vida e destaca o episódio do quase aborto de CR7.





"Conto sobre a minha infância. De ter perdido a minha mãe com seis anos. Conto de engravidar do quarto filho com tanta dificuldade. Tentei abortar", disse ela.





Para ela, o livro deixa um alerta: "Não façam aquilo que tentei fazer. A gente nunca sabe o dia de amanhã. O filho pode virar uma estrela como o Ronaldo. Mesmo que ele não seja jogador, ele pode ser outra coisa".



Essa é a segunda passagem dela pelo país, a primeira em São Paulo. Mês que vem, ela retorna para lançar, no dia 25, com a filha Kátia um restaurante em Gramado (RS), de culinária portuguesa.



Segundo ela, o prato preferido do jogador do Real Madri é o Bacalhau à Brás, mas "ele também gosta de feijoada". "Ele gosta um pouco de tudo", resumiu.

Questionada sobre se Portugal pode bater o Brasil numa eventual final entre os dois países, Dolores afirmou: "Nunca se sabe".