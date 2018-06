Mascherano anuncia aposentadoria da seleção argentina

Volante de 34 anos disputou 147 partidas com a camisa albiceleste

Após a derrota por 4 a 3 para a França e a consequente queda nas oitavas de final da Copa do Mundo, o volante Javier Mascherano anunciou sua despedida da seleção argentina.



"Terminou toda essa história. Demos tudo até o final. Foi um jogo muito louco. Não começamos bem, nos recuperamos, viramos, mas o empate deles nos abalou muito. Custou até nos recuperarmos. A partir de agora serei um torcedor mais da seleção argentina. Acabou", anunciou o jogador de 34 anos.



Com 147 partidas com a camisa albiceleste, o atleta do Hebrei Fortune, da China, lamentou o fato de não ter conquistado um título com a seleção principal e desejou sorte aos companheiros de Argentina.



"Não temos nada para nos reprovar. Quando você é eliminado, tem que aceitar que o rival foi melhor. Tomara que no futuro, esse meninos possam conquistar algo. Que sigam insistindo, tentando, que vão conseguir", delcarou o Jefecito.